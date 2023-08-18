Суд в Москве заочно арестовал владельца водки "Хортица" из-за денег для ВСУ

Суд в Москве заочно арестовал на два месяца основателя холдинга Global Spirits, производителя водки "Хортица", Евгения Черняка по делу о финансировании терроризма.

В картотеке Хамовнического суда также говорится об аресте имущества украинского бизнесмена. Другие подробности не приводятся.

По данным следствия, Черняк вместе с неназванными соучастниками в 2022 году перевёл более 500 миллионов рублей в помощь вооружённым силам Украины "для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации". Кроме того, по мнению СК, в 2023 году он отправил ВСУ "товары, предназначенные для ведения боевых действий" на сумму свыше 90 миллионов рублей.

После начала военного вторжения России на территорию Украины Global Spirits объявил об уходе с российского и белорусского рынков и отозвал лицензии на производство и продажу своей продукции. Производства Global Spirits в России сменили владельцев весной прошлого года.