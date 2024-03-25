Суд в Москве заочно приговорил активистку Агееву к 8 годам колонии

Люблинский районный суд Москвы в понедельник заочно приговорил антивоенную активистку Анастасию Агееву к восьми годам колонии общего режима по статье о распространении так называемых фейков об армии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным проекта "ОВД-Инфо", дело было возбуждено из-за двух антивоенных комментаториев в соцсети ВКонтакте.

Как отмечает "Настоящее Время", после российского вторжения в Украину Агееву в 2022 году дважды задерживали на антивоенных митингах. Её также арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. В конце 2022 года активистка, как писала Sota, уехала из России, как она утверждала, из-за угроз со стороны сотрудников силовых органов. Сейчас она живёт в США.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину российские суды стали чаще заочно арестовывать живущих за границей людей, выступающих против войны, а также выносить им заочные приговоры. В частности, заочно осуждены по статье о "фейках" были Александр Невзоров, Максим Кац, Илья Красильщик и другие известные деятели, живущие за границей. Заочно арестованы были например Леонид Гозман, Илья Новиков, Маша Гессен, в начале февраля по делу о фейках и оправдании терроризма московский суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина.