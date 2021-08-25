Суд в Москве запретил ролики субкультуры "зацеперов" на YouTube

Суд в Москве удовлетворил требование транспортной прокуратуры к компании Google и признал запрещёнными видео субкультуры "зацеперов". Об этом сообщает "Интерфакс".

Теперь решение суда будет направлено в Роскомнадзор, который добавит в реестр запрещённой в России информации сетевые адреса страниц, на которых размещены видезаписи. Ранее транспортная прокуратура провела проверку и установила, что на "YouTube размещены видеоролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах с их внешней стороны". Иск был подан к Google, как к владельцу ведиохостинга.

"Зацепинг" - это субкультура, представители которой пытаются проехать на крышах или других частях поездов, которые не предназначенных для нахождения на них людей. Они снимают свои поездки на видео. Подобные попытки проезда на поездах неоднократно заканчивались гибелью "зацепера" или получением увечий. В 2020 году в Москве из-за неосторожного поведения на железных дорогах погибли 35 детей.