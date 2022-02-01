Суд в Норвегии отказался освободить досрочно Андерса Брейвика

Суд в Норвегии отказался досрочно освободить осуждённого за терроризм Андерса Брейвика. Судьи решили, что норвежец, вероятно, не сможет нормально жить в обществе и может вновь попытаться совершить преступление, передаёт газета Aftenposten.

Брейвик был приговорён в 2012 году к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления за организацию взрыва в центре Осло и нападение на молодёжный лагерь Норвежской рабочей партии. В терактах погибли 77 человек. Просить о досрочном освобождении он мог, так как отбыл половину назначенного срока.

Защитник Брейвика заявил каналу TV2, что тот намерен обжаловать решение. Кроме того, Брейвик и его адвокат готовят иск против государства. Они считают, что условия заключения осуждённого за терроризм в трёхместной камере с компьютером, игровой приставкой и телевизором не соответствуют правам человека.

В 2017 году он уже подавал на это жалобу в ЕСПЧ. Брейвик был недоволен тем, что его камеру обыскивают, его контакты с внешним миром ограничены, а его еду разогревают в микроволновке. Суд не принял иск к рассмотрению.