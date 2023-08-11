Суд в Новгороде разрешил "Яблоку" выйти на пикеты "Я за мир!"

В Великом Новгороде суд разрешил партии "Яблоко" выйти на агитационные пикеты с лозунгами "Я за мир!". Ранее мэр города отказал членам партии в согласовании мероприятия. Об этом рассказала в своем телеграм-канале член партии Ксения Черепанова.

7 августа мэр города Александр Розбаум отказал "Яблоку" в проведении пикетов на главных улицах города под предлогом того, что все площадки уже заняты под другие мероприятия. Взамен представителям партии были предложены малолюдные места.

Одновременно с этим избирком Великого Новгорода запретил распространять агитационную газету "Я за мир!". Как рассказывали в партии, поводом для этого стала "техническая ошибка" на диске с цифровым образом газеты. 9 августа полиция изъяла часть тиража газеты "Я за мир!" из офиса партии, сообщало "7×7".

Партия обратилась в суд с иском о признании отказа в проведении пикетов незаконным. Суд встал на сторону "Яблока". Пикеты состоятся 11 августа.