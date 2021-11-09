В Омске со сторонников Навального взыскали 460 тысяч рублей

Суд в Омске постановил взыскать со сторонников политика Алексея Навального Ольги Картавцевой, Даниила Чебыкина, Ричарда Кинга, а также блогера Виталия Шипицина 460 тысяч рублей в качестве компенсации за работу полиции на акции протеста 23 января. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Омское гражданское объединение".

Региональное УМВД обратилось в суд в мае. Ведомство потребовало взыскать более 450 тысяч рублей, которые полиция якобы дополнительно потратила на компенсации полицейским за работу в выходные дни и на бензин для служебных машин. По данным ОВД-Инфо (признано в России "иноагентом"), на акции 23 января в Омске полиция задержала 24 человека.

Это уже второй иск полиции к сторонникам Навального, который удовлетворяет суд. В октябре с Даниила Чебыкина и активиста Никиты Константинова взыскали 1 миллион 600 тысяч рублей в качестве компенсации за работу полиции на акции 31 января. Тогда Чебыкина сочли одним из организаторов митинга в поддержку Навального.

После ареста политика Алексея Навального по всей России прошла серия протестов, массовые акции состоялись в 23 января, 31 января и 2 февраля. Полицейские применяли грубую силу, было задержано более 10 тысяч человек.

Иски о возмещении якобы понесенного ущерба из-за привлечения полицейских к работе на акциях в поддержку Навального были поданы и в других регионах. Ответчиками по ним стали активисты, ранее признанные виновными по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.