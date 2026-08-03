Суд в Париже отклонил апелляцию бывшей главы RT во Франции

Суд в Париже в понедельник 3 августа отклонил апелляцию российской телеведущей, бывшей главы RT France Ксении Фёдоровой на выданное ранее властями предписание покинуть Францию, а также на решение заморозить её активы. Об этом сообщают французские СМИ.

Административный суд Парижа постановил, что Фёдорова не смогла доказать, что депортация из Франции повлечёт за собой "серьёзные личные последствия".

На прошлой неделе власти обязали Фёдорову покинуть страну. Министр внутренних дел Лоран Нуньес обвинил её в распространении российской пропаганды с целью "подрыва фундаментальных интересов государства", и посчитал, что её присутствие на французской земле "представляет собой, по этой причине, особенно серьезную и актуальную угрозу общественному порядку".

Фёдорова сообщила, что будет оспаривать решение французских властей. Она считает, что это "совершенно новая форма политического давления, преследующей единственную цель – цензуру мнений, не соответствующих официальной линии".

В январе 2023 года власти страны заблокировали банковский счет российского телеканала RT, после этого Фёдорова заявила о прекращении его работы. Сама она осталась во Франции. Она выступает в качестве комментатора в правых СМИ, входящих в медиагруппу французского миллиардера Венсана Боллоре, в том числе на телеканале CNews, и, по оценке многих комментаторов, продолжает "воспроизводить тезисы российских государственных медиа". Работодатели Фёдоровой и ряд консервативных политиков ранее ранее недоумение в связи с решением о её высылке, назвав его "особо серьёзным нарушением свободы слова".



