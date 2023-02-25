Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в стрельбе в сотрудника ОМОН

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца 50-летнего Тиграна Хачикяна, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
В пятницу у метро "Гостиный двор" в центре Санкт-Петербурга Хачикян выстрелил в сотрудника ОМОН, включив на портативной колонке песню "Вставай, страна огромная".
Как пишет Север.Реалии, на лице Хачикяна видны травмы. В материалах дела, представленных суду, утверждается, что он был "остановлен передней подсечкой, упал, получив синяки".
Во время заседания сторона обвинения заявила, что Хачикян собирался напасть на спецтехнику, чтобы, в том числе выразить свое несогласие с войной в Украине. Следствие также утверждает, что он "разделяет взгляды экстремисткой группы Артподготовка".
По словам прокурора, пострадавший омоновец – Николай Сусь – сейчас находится в реанимации Мариинской больницы в стабильно тяжелом состоянии. У него диагностировали гематому тонкой кишки и неполный разрыв прямой мышцы.
Хачикян частично признал свою вину, его адвокат отказался комментировать дело. По вменяемой Хачикяну статье возможно наказание в виде пожизненного лишения свободы.
- Ранее 47news сообщил без ссылки на источник, что Хачикян окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище, получив специальность механика. С 1995 по 2005 годы служил в военно-морском флоте, в том числе на подводной лодке проекта "941" "Акула". Официально эта информация не подтверждена.
- Телеграм-канал 112 утверждает, что во время нападения на омоновца у Хачикяна было с собой два помповых ружья, патроны, два "коктейля Молотова" и музыкальная колонка.
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