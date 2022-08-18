Суд в Петербурге оштрафовал активиста за организацию митинга

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал активиста Петра Трофимова на 20 тысяч рублей за организацию митинга. При этом Трофимов уже два года не живет в России, а на акцию никто не пришел. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел.
Дело по административной статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия в отношении Трофимова было было зарегистрировано в Приморском районном суде Петербурга 4 августа. Поводом для этого стал пост на странице активиста в социальной сети "ВКонтакте", в котором он написал: "27.02 скажи нет войне в 16:00 на главной площади твоего города". По утверждению "Первого отдела", Трофимов лишь сообщил о том, что состоится антивоенная акция, но не организовывал её.
27 февраля в некоторых городах России действительно прошла антивоенная акция. В Петербурге движение "Весна" провело митинг на Невском проспекте. При этом на главную площадь города никто не вышел.
- В 2018 году на Петра Трофимова пытались возбудить уголовное дело о самоуправстве из-за попыток организовать профсоюз в 2014 году. Его принудительно отправили в психиатрическую клинику для прохождения экспертизы. В 2019 году он покинул страну и переехал в Финляндию. После 24 февраля 2022 года активист провел в Финляндии несколько акций против российского вторжения в Украину.
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