Суд в Петербурге оштрафовал активиста за организацию митинга

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал активиста Петра Трофимова на 20 тысяч рублей за организацию митинга. При этом Трофимов уже два года не живет в России, а на акцию никто не пришел. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел.

Дело по административной статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия в отношении Трофимова было было зарегистрировано в Приморском районном суде Петербурга 4 августа. Поводом для этого стал пост на странице активиста в социальной сети "ВКонтакте", в котором он написал: "27.02 скажи нет войне в 16:00 на главной площади твоего города". По утверждению "Первого отдела", Трофимов лишь сообщил о том, что состоится антивоенная акция, но не организовывал её.

27 февраля в некоторых городах России действительно прошла антивоенная акция. В Петербурге движение "Весна" провело митинг на Невском проспекте. При этом на главную площадь города никто не вышел.