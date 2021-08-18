Суд в Петербурге приостановил депортацию четырёх афганцев

Городской суд Санкт-Петербурга приостановил депортацию четырёх граждан Афганистана, которые нарушили правила пребывания в России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Афганцы остались в Петербурге после чемпионата Европы по футболу. В Россию они приехали по паспортам болельщиков, но не уехали в срок.

Суд первой инстанции оштрафовал афганских болельщиков на пять тысяч рублей каждого и вынес постановление о депортации. Афганцы с этим не согласились и обжаловали решение. Они утверждают, что не знают русский язык, а постановление переведенное не на их родной язык пушту, а на персидский - им непонятно.

Судьба ещё одного афганского болельщика, который не стал обжаловать решение суда о депортации, неизвестна. Возможно, он уже выслан на родину.

Глава афганской диаспоры в Петербурге Наби Бахтияр ранее сообщал журналистам, что в Афганистане болельщикам может грозить смертная казнь из-за захвата власти талибами.

В июле из Петербурга выслали на родину шесть человек - семью афганской девушки, которые обратились за убежищем. Они бежали из Афганистана именно от талибов, которые хотели принудительно выдать замуж их родственницу. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на сайт Ленинградского областного суда

15 августа радикальное движение "Талибан"(признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена) без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов.

"Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.

В связи со взятием талибами Кабула в аэропорту столицы начались паника и хаос. Тысячи людей, опасающихся репрессий и насилия со стороны радикальных исламистов, хотят вылететь из Афганистана.