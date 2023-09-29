Суд в Петербурге продолжил рассмотрение дела Саши Скочиленко

Василеостровский районный суд Петербурга продолжил рассматривать дело художницы и музыкантки Саши Скочиленко. Она обвиняется в распространении "фейков" про армию — из-за того, что меняла ценники в магазине "Перекресток" на наклейки с информацией о войне в Украине.

Скочиленко находится в СИЗО уже полтора года. Она страдает несколькими болезнями - целиакия, порок сердца и ПТСР. Защита неоднократно просила суд о её переводе под домашний арест: в изоляторе ей нельзя оказать должную медицинскую помощь. Но судья отказалась учитывать аргументы защиты. На это обращает внимание издание "Медиазона".

Двое экспертов подготовили против Скочиленко лингвистическое заключение, в котором допустили фактические и грамматические ошибки. Защита уже допросила Ольгу Сафонову — она готовила лингвистическое заключение по делу Скочиленко для обвинения. Ей пришлось признать, что она допустила ошибки в собственной экспертизе. Она также признала: нельзя утверждать, что Скочиленко знала о ложности информации и в своих ценниках намеренно отразила заведомо ложную информацию. А это значит, что в деле Скочиленко нет состава преступления.

На прошлом заседании защита допросила второго эксперта-лингвиста обвинения — Анастасию Гришанину. Именно она назвала личное предложение на одном из ценников Скочиленко безличным. Также она нашла "мотив политической ненависти" в словах Саши Скочиленко. Гришанина считает, что использование подсудимой таких слов как "цинковые гробы" и "остановите войну" является доказательством наличия "мотива политической ненависти".

На прошлом заседании независимый эксперт-психолог Чесноков назвал основным качеством Скочиленко "эмпатию, то есть способность переживать чужую боль как свою". По его мнению, Скочиленко верила в информацию, которую распространяла и лишь хотела остановить военные действия.