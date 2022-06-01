Суд в Санкт-Петербурге разрешил экстрадицию на родину белорусской гражданки Яны Пинчук. На родине она обвиняется в призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 19 лет заключения.

По версии следствия, активистка вела протестный телеграм-канал “Витебск 97%”, в котором размещались материалы, признанные судом в Витебске экстремистскими. Пинчук утверждает, что администрировала чат только до того, как власти его запретили. Она говорит, что размещала в чате лишь репосты о месте и времени встреч и о помощи задержанным.

Защита Пинчук считает её преследование политически мотивированным, правозащитное общество "Мемориал" признало её политической заключённой. Она просила Россию предоставить ей политическое убежище, но ей в этом отказали. Она не смогла обжаловать это решение в суде, — передаёт Север.Реалии.