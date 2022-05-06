Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Петербурге запретил фильм "Зелёный слоник" в Интернете

Олег Мавроматти - продюсер фильма "Зеленый слоник"

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд запретил распространение в российском сегменте интернета кинокартин "Зелёный слоник", "Нинздя-убийца" и "Эксперимент за стеклом", передаёт объединенная пресс-служба городских судов.

Наиболее известный из запрещённых фильмов - "Зелёный слоник", снятый в 1999 году режиссёром Светланы Басковой. Речь идёт об андеграундном фильме, снятом на любительскую видеокамеру. Действие происходит на гауптвахте, куда попадают два младших офицера. В фильме, пронизанном духом чёрного юмора, немало сцен насилия и натуралистических эпизодов на грани абсурда.

Ряд кинокритиков трактуют фильм как "жестокую антимилитаристскую притчу". Цитаты и кадры из фильма с распространением соцсетей приобрели популярность в Интернете, особенно в молодёжной среде.

В сообщении о решении суда, принятом по иску прокуратуры, говорится, что фильм "Зелёный слоник" содержит "информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику". "Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека" - говорится в сообщении.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG