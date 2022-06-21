Суд в Петербурге запретил сайты с данными о военных потерях России

Суд в Санкт-Петербурге по требованию военной прокуратуры заблокировал страницы "Международного французского радио" (RFI) и издания "Белорусы и рынок". Информацию, размещённую на этих сайтах, признали запрещённой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии прокуратуры, на заблокированных сайтах якобы содержались оценки боевых потерь российской армии на войне в Украине. В ведомстве утверждают, что в свободном доступе в числе прочего оказались имена погибших солдат и их персональные данные.

Ранее суд признал список погибших в Украине военных, опубликованный на сайте псковского издания 60.RU, государственной тайной. При этом "Страница памяти" была собрана из открытых источников.

Вслед за псковской редакцией страницы с именами погибших в Украине военных удалили и другие СМИ: челябинское 74.RU, екатеринбургское E1.RU, новосибирское NGS.RU, красноярское NGS24.RU, омское NGS55.RU, краснодарское 93.RU и самарское 63.RU. Все они входят в Shkulev Media Holding.