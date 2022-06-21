Суд в Петербурге запретил сайты с данными о военных потерях России

Суд в Санкт-Петербурге по требованию военной прокуратуры заблокировал страницы "Международного французского радио" (RFI) и издания "Белорусы и рынок". Информацию, размещённую на этих сайтах, признали запрещённой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По версии прокуратуры, на заблокированных сайтах якобы содержались оценки боевых потерь российской армии на войне в Украине. В ведомстве утверждают, что в свободном доступе в числе прочего оказались имена погибших солдат и их персональные данные.
Ранее суд признал список погибших в Украине военных, опубликованный на сайте псковского издания 60.RU, государственной тайной. При этом "Страница памяти" была собрана из открытых источников.
Вслед за псковской редакцией страницы с именами погибших в Украине военных удалили и другие СМИ: челябинское 74.RU, екатеринбургское E1.RU, новосибирское NGS.RU, красноярское NGS24.RU, омское NGS55.RU, краснодарское 93.RU и самарское 63.RU. Все они входят в Shkulev Media Holding.
- 24 февраля Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться "специальной военной операцией".
- С начала войны в России заблокировали сайты десятков независимых СМИ, тысячи различных ресурсов, а также Facebook и Instagram.
- 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Министерство обороны России называло потери лишь дважды, в последний раз 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых. Помимо собственно военнослужащих российской армии в Украине с российской стороны воюют также служащие Росгвардии, бойцы вооружённых отрядов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и, предположительно, наемники частных военных компаний. Данные о них в статистику Минобороны не попадают.
- По оценке военной разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 30 тысяч. В условиях боевых действий утверждения о потерях сторон не могут быть независимо проверены.
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