Суд в Польше одобрил экстрадицию археолога Бутягина в Украину

Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины и постановил экстрадировать российского археолога Александра Бутягина в Украину, где его обвиняют в уголовном преступлении. Об этом сообщают "Вот Так", корреспондент которого присутствовал в суде, а также ТАСС со ссылкой на близких учёного.

Решение суда первой инстанции не означает немедленной высылки – защита уже заявила, что будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции. Бутягин остаётся под стражей в Польше. Перед началом судебного заседания в среду он заявил, что чувствует себя хорошо, но от суда положительного решения не ждёт.

Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года. Он читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. По данным варшавской прокуратуры, в Украине его подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн гривен (4,8 млн долларов). По этому обвинению в Украине российскому учёному может грозить до пяти лет лишения свободы.

Александр Бутягин – заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Эрмитажа. С 1999 года он руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Дело против него связано с его участием в раскопках в Крыму после 2014 года – с момента аннексии Крыма Россией. Власти Украины считают эти раскопки незаконными, поскольку они осуществляются без разрешения Киева.

В МИД России заявили "протест" польскому послу в Москве в связи с задержанием учёного. Обвинения украинских властей в его отношении, считают в ведомстве, "носят абсурдный характер", а Бутягин является "археологом с мировым именем" и "занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий".