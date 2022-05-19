Суд в Полтавской области рассмотрит второе дело о военных преступлениях

В четверг также стало известно о втором судебном процессе над российскими солдатами, воевавшими в Украине. Суд в Полтавской области рассматривает дело двух пленных военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова. Их, как и Шишимарина, обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, пишет издание "Грати".

По данным следствия, 24 февраля российские контрактники — водитель-заряжатель боевой машины "Град" Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов — участвовали в двух обстрелах Харьковской области. В прокуратуре заявили заявляют, что в результате их действий были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Во время судебного заседания 19 мая и Бобыкин, и Иванов признали вину, заявив, что не знали, куда стреляют. Следующее судебное заседание назначено на 26 мая.