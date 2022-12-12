Суд в РФ не признал процессуальные права за захваченным украинцем

Суд в России впервые рассмотрел дело гражданина Украины, который был лишён свободы российскими военнослужащими во время боевых действий, но при этом не имеет статуса военнопленного. Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, у него нет в России никаких процессуальных прав, что официально признано судом. Чиков опубликовал в своём телеграме выдержку из решения 235 гарнизонного военного суда по этому делу.

Гражданин Украины Никита Шкрябин 29 марта 2022 года был захвачен российскими военными на территории Украины. Его российский адвокат Леонид Соловьёв в августе получил от Минобороны России подтверждение, что он был лишён свободы "в связи с противодействием специальной военной операции" (как официальная Москва называет войну в Украине). Местонахождение Шкрябина как и процессуальные основания его удержания адвокату сообщены не были со ссылкой на "информацию ограниченного распространения". Известно, что украинский гражданин находится в распоряжении Минобороны, однако военнопленным российское военное ведомство его не признаёт.

Адвокат сначала обратился в военно-следственное управление Следственного комитета с просьбой о проведении проверки, а после отказа - в гарнизонный военный суд. Тот, однако, 12 декабря признал бездействие военного следствия законным. Суд установил, что Шкрябин не является подозреваемым или обвиняемым по каким-либо уголовным делам, а следовательно не обладает какими-либо процессуальными правами, в том числе на адвоката. При этом суд признал, что Шкрябин был задержан за "противоправные действия". Возникший правовой парадокс суд никак не объяснил.

По оценкам, как пишет Чиков, в России Минобороны удерживает несколько тысяч граждан Украины, по запросам российских адвокатов ведомство подтверждает факт удержания конкретных лиц и сообщает об их состоянии здоровья, но не предоставляет к ним доступа.

Между Россией и Украиной нет официального состояния войны, однако, согласно Женевской конвенции, захваченные неприятелем в ходе вооружённого конфликта лица всё равно должны считаться военнопленными, если они принимали участие в военных действиях.