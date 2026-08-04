Суд в РФ признал ОУН, УПА и Бандеру "пособниками нацистов"

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА), а также десять исторических деятелей украинского националистического движения, включая политического лидера ОУН Степана Бандеру и командира УПА Романа Шухевича, пособниками нацистской Германии в преступлениях против советских граждан во время Второй мировой войны. Об этом 4 августа сообщают российские государственные СМИ, в том числе РИА "Новости".

Ссылаясь на некие данные российских и белорусских архивов, Генпрокуратура утверждала, что ОУН и УПА совершили такие злодеяния, как "Львовский погром, Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня", а также "преступления против евреев, партизан и жителей Беларуси".

Среди упомянутых в иске также Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько.

В Генпрокуратуре заявили, что решение суда "необходимо для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма". Ранее при этом об иске не сообщалось.

ОУН и УПА ранее были признаны в России экстремистскими организациями, лично же в отношении Бандеры и Шухевича российский суд принял решение впервые.

ОУН - политическая организация украинских националистов, боровшаяся за создание независимого украинского государства. УПА – Украинская повстанческая армия – вооружённое партизанское формирование украинских националистов времён Второй мировой войны и послевоенного периода, действовавшее в основном на территории Западной Украины под политическим контролем Степана Бандеры. Своей целью УПА называла создание независимой Украины, без контроля со стороны Польши, СССР и нацистской Германии.

Часть деятелей ОУН в начале Второй мировой войны сотрудничала с Германией, при этом утверждения об участии ОУН или УПА в убийстве евреев в Бабьем Яру или жителей Хатыни не соответствуют исторической действительности. События на Волыни ("Волынская резня") - массовые убийства польского населения Волыни в 1943-44 годах, ответственность за которые польская сторона возлагает на УПА. Факт массовых убийств поляков на Волыни признают и украинские историки, обращая внимание, однако, на то, что в ходе украинско-польского конфликта в регионе значительные жертвы понесло и украинское население.

Российские власти используют историческую политику для обвинения нынешних властей Украины в "нацизме". Кроме того, суды в России в последнее время приняли ряд решений о признании действий нацистских оккупационных войск на территории СССР "геноцидом советского народа". Нюрнбергский процесс в 1946 году, признав преступными многие действия нацистов, не упоминал о "геноциде советского народа".