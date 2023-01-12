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Суд в России приговорил к 17 годам колонии крымского имама по делу "Хизб ут-Тахрир"

Раиф Февзиев во время оглашения приговора в Южном окружном военном суде

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского имама и активиста из аннексированного Крыма Раифа Февзиева. Он признан виновным в организации работы террористической организации и приготовлении к захвату власти. Об этом сообщает правозащитный проект "Крымская солидарность".

Поводом для преследование Февзиева стало его участие в запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир." Российские власти считают её террористической. Однако она разрешена в большинстве европейских стран и в Украине, которой, согласно международному законодательству, принадлежит Крым.

По делу "Хизб ут-Тахрир" в Крыму с 2014 года российскими властями арестовано более 70 человек. Правозащитный центр "Мемориал" считает их преследование политически мотивированным. Февзиев обвинения отверг и в ходе судебного разбирательства доказывал, что дело против него сфабриковано – из-за его позиции в защиту ранее арестованных крымских татар. Он не стал выступать с последним словом, заявив, что справедливым решением суда он считает только его полное оправдание.

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