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Суд в России сообщил о задержании исчезнувшей 16 лет назад обвиняемой по "Новгородскому делу"

Антонина и Алиса Фёдоровы
Антонина и Алиса Фёдоровы

Суд в Новгороде сообщил о задержании Антонины Мартыновой — обвиняемой по резонансному в конце 2000-х уголовному "Новгородскому делу". В 2007 году 21-летняя девушка была обвинена в покушении на дочь Алису на основании показаний 11-летнего свидетеля, она настаивала на своей невиновности.

Мартынову тогда звали Антонина Фёдорова. Она была гражданской женой журналиста Кирилла Мартынова, начавшего активную общественную кампанию в её поддержку. Тема освещалась федеральными телеканалами и московской прессой. В конце июля 2008 года Фёдорова была признана виновной в покушении коллегией присяжных. Она не пришла в суд на прения сторон и исчезла вместе с дочерью.

Новгородка была объявлена в федеральный розыск. Сообщалось, что она уехала за границу. О её судьбе ничего не было известно. О возобновлении следственных действий по её делу полиция сообщила летом 2023 года. В материле канала НТВ говорилось, что полиция возобновила проверку и в отношении самого Мартынова.

Это произошло сразу после объявления российскими властями нежелательной организацией газеты “Новая газета Европа”, которую сейчас возглавляет Мартынов. Журналист живёт в Риге. Радио Свобода направило ему запрос о комментарии. О судьбе Алисы суд не сообщил.

Бывшая журналистка "Новой газеты" Анастасия Миронова написала в блоге, что полиция проводит опознание Алисы Фёдоровой, девушка, предположительно, жива. Миронова опубликовала фотографию Антонины Мартыновой в отделении полиции. По её словам, Мартынова жила в Москве, а задержана была в Ставрополе ещё в марте. Официально это не подтверждалось.

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