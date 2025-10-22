Суд в России впервые оштрафовал за рекламу в запрещенной соцсети

Блогер-юрист Евгения Тутушкина из Краснодара была оштрафована за рекламу в Instagram. Это первый известный штраф за рекламную публикацию в запрещенной в России социальной сети.

Об административном деле в отношении Тутушкиной первыми сообщили телеграм-каналы Mash и SHOT. Тутушкина рассказала им, что ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за ролик об отеле в Краснодарском крае, где она отдыхала. Под видео был указан промокод в виде ее фамилии. Юрист при этом настаивает, что публикация не была рекламой – деньги за видео она не получала, а лишь хотела "поддержать малый бизнес России".

Кроме того, отмечает Тутушкина, она опубликовала ролик до 1 сентября, когда вступил в силу закон о запрете рекламы на запрещенных ресурсах, к которым власти России относят в том числе Instagram и Facebook – как часть компании Meta. Издание "Агентство" уточняет, что видео было размещено 3 июля.

Сама юрист утверждает, что человек, который написал на нее жалобу, является родственником сотрудника правоохранительных органов, который в итоге привлек ее к ответственности по административному делу. Тутушкина намерена обжаловать постановление о штрафе.

