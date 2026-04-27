Суд в России впервые вынес приговор по делу о "сатанинской символике"

Советский районный суд Воронежа назначил год исправительных работ 24-летнему рабочему по делу о демонстрации запрещённой символики. Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом для уголовного преследования стали опубликованные в соцсети "ВКонтакте" фотография Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего "Международного движения сатанизма", признанного а России экстремистским.

Как отмечает "Медиазона", это первый известный приговор по уголовному делу, где фигурирует "сатанинская символика". Ранее подобные случаи ограничивались административными штрафами.

Обвиняемый работал электрогазосварщиком на заводе железобетонных конструкций. Знакомые характеризовали его как "скинхеда" и "открытого сатаниста", говорится в материалах дела.

В основу уголовного дела лёг рапорт сотрудника Центра "Э" МВД, в котором упоминалась "сатанинская символика".

В июле 2025 года Верховный суд России признал несуществующее "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его. Генпрокуратура обосновала необходимость запрета тем, что движение "основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям", а его участники в частности призывают к уничтожению православных храмов.



