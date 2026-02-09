Суд в России заочно арестовал рэпера Оксимирона

Смольнинский районный суд Петербурга заочно арестовал рэпера Оксимирона (Мирона Фёдорова) по делу об уклонении от обязанностей "иноагента".

Минюст России объявил музыканта "иноагентом" в октябре 2022 года. В феврале 2024 года против Оксимирона возбудили уголовное дело, а в мае того же года объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

"До настоящего времени местонахождение Фёдорова не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия", – заявили в пресс-службе петербургских судов.

Оксимирон уехал из России после российского нападения на Украину и последовательно поддерживал антивоенные инициативы. Весной 2022 года он провел благотворительный тур "Россияне – против войны" в поддержку украинских беженцев.

В январе 2023 года суд оштрафовал рэпера на 70 тысяч рублей по делу о "призывах к нарушению территориальной целостности России" в песне "Ойда". В июне того же года суд запретил её к распространению в России и обязал стриминговые платформы удалить песню.

В 2022 году рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Поводом для дела стало антивоенное видео, в котором артист отметил: "Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас Россия развязывает против народа Украины".