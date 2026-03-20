Суд в Самаре заочно арестовал журналиста Дмитрия Трещанина

Ленинский районный суд Самары постановил заочно арестовать редактора "Медиазоны" Дмитрия Трещанина, пишет в пятницу издание.

Трещанина обвиняют в неоднократном нарушении порядка деятельности "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК). Как отмечается, он продолжил публиковать в соцсетях посты без плашки с упоминанием своего статуса.

О деле стало известно в феврале, тогда же журналиста объявили в федеральный и межгосударственный розыск, отмечает Настоящее время.

В пятницу МВД постановило объявить журналиста в международный розыск и направить информацию о нем в Интерпол.

В апреле 2025 года Дмитрия Трещанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию голосового сообщения в его телеграм-канале без плашки "иностранного агента". Еще один штраф в размере 40 тысяч рублей назначили за видео про Юлию Латынину.

Дмитрия Трещанина объявили "иностранным агентом" в ноябре 2024 года. В Минюсте РФ решение связали с тем, что редактор выступал против войны в Украине, "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "проживает за пределами Российской Федерации".

