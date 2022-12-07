Суд в США признал компанию Трампа виновной в мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту Дональду Трампу, виновной в мошенничестве с налогами. Во время процесса ни экс-президент, ни его родственники не были обвиняемыми.

Trump Organization управляет отелями, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру. Суд постановил, что некоторые сотрудники компании, включая бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга, более 10 лет не декларировали некоторые доходы и в результате недоплатили значительные суммы налогов.

75-летний Вайссельберг ранее заключил сделку со следствием. Ему грозит до пяти месяцев тюрьмы.

Trump Organization предстоит выплатить штраф в размере до 1,6 миллионов долларов. Вынесение приговора назначено на 13 января.

Штраф не будет существенным для такой крупной компании, как Trump Organization, но приговор суда может осложнить ведение бизнеса в будущем, отмечает Голос Америки. Компании будет сложнее получать кредиты и обеспечивать другое финансирование.

Республиканец Трамп назвал процесс "охотой на ведьм" и заявил, что дело имеет политическую подоплёку, так как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг и его предшественник принадлежат к Демократической партии.

Адвокаты Трампа намерены обжаловать решение суда.

Кроме того, генеральная прокуратура Нью-Йорка также расследует другое дело против Трампа и трёх его детей - по подозрению в мошенничестве. Сторона обвинения полагает, что с 2011 по 2021 год Trump Organization незаконно завышала стоимость принадлежащего ей имущества. Компания все обвинения в свой адрес отвергает.