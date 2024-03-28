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Суд в Уфе арестовал Ольгу Комлеву по делу ФБК

Ольга Комлева
Ольга Комлева

Суд в Уфе арестовал активистку и журналистку RusNews Ольгу Комлеву по уголовному делу об участии в экстремистском сообществе. Под ним имеется в виду основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. Об этом сообщает издание "Говорит НеМосква".

О задержании Комлевой стало известно накануне. Её увезли в Следственный комитет под предлогом принудительного привода на допрос по делу ФБК. Уже в отделе Следственного комитета активистке предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе, задержав её на 48 часов.

Ольге Комлевой 45 лет. До запрета организаций, созданных Алексеем Навальным, она работала волонтёром в уфимском штабе политика. В 2021 году активистку штрафовали за участие в митингах в поддержку Навального.

Кроме того, Комлева сотрудничала с изданием RusNews, освещая для него протестные акции, в частности – январские массовые протесты в башкирском городе Баймак, которые были вызваны приговором в отношении экологического активиста Фаиля Алсынова.

  • Основатель ФБК Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Его соратники уверены, что он был убит.
  • Российские власти признали экстремистскими ФБК и штабы Навального. Людям, которые как-то были связаны с ними, может грозить уголовное преследование.
  • Бывшая руководительница штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева была приговорена к 7,5 годам лишения свободы – это первый в России приговор, связанный с признанием ФБК и штабов Навального экстремистскими.

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