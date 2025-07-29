Суд в Уфе приговорил журналистку Ольгу Комлеву к 12 годам колонии

Кировский районный суд Уфы приговорил журналистку издания RusNews и бывшего волонтёра штаба Алексея Навального Ольгу Комлеву к 12 годам колонии общего режима. Её признали виновной в участии в экстремистском сообществе по "делу ФБК" и в распространении "военных фейков", сообщает проект Idel.Реалии.
Во вторник суд также назначил Ольге Комлевой ограничение свободы на срок в один год. Её лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и запретили организовывать и участвовать в массовых мероприятиях в течение пяти лет.
Прокуратура ранее просила приговорить журналистку к 13 годам колонии.
Адвокат Комлевой Михаил Лаврентьев сообщил "Коммерсанту", что обжалует приговор.
Ольгу Комлеву задержали в Уфе 27 марта 2024 года. Тогда её вызвали на допрос в Следственный комитет по "экстремистскому делу ФБК". В тот же день ей предъявили обвинение, а спустя сутки судья Кировского районного суда удовлетворил ходатайство следствия об отправке обвиняемой в СИЗО - несмотря на диабет II типа и то, что Комлева воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
15 мая правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" журналистку политической заключенной.
23 июля прошлого года стало известно, что следствие предъявило Комлевой новое обвинение - в распространении "фейков" про армию.
Информации о том, что происходило на судебном процессе, начавшемся в октябре 2024 года, поступало крайне мало, поскольку все заседания проходили в закрытом режиме. На суд не пускали даже близких родственников Комлевой.
В прениях и в последнем слове 24 июля Ольга Комлева заявила о многочисленных процессуальных нарушениях в ходе следствия и на самом процессе. Эти нарушения, как рассказал источник Idel.Реалии, касались лингвистической экспертизы, проведенной следствием, процедуры ознакомления с материалами дела и другого. Она также указала, что на судебном процессе было нарушено её право на защиту. Комлева подчеркнула, что с момента запрета штабов Навального она не принимала никакого участия в деятельности уфимского штаба, а занималась только журналистикой.
Комлева говорила также "об отсутствии состава преступления". По мнению подсудимой, "её судят просто за активную жизненную позицию и исполнение журналистских обязанностей".
- Созданный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией и существовавшие ранее в регионах штабы Навального, умершего в колонии в феврале 2024 года, признаны в России экстремистскими организациями.
- Статья о "фейках" об армии появилась в Уголовном кодексе вскоре после российского вторжения в Украину в 2022 году. По ней предусмотрено уголовное наказание до 10 (в ряде случаев до 15) лишения свободы. "Фейками" российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.