Районный суд в Черновцах на западе Украины приговорил заочно к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества российского гроссмейстера и члена Совета Федерации Сергея Карякина. Его признали виновным в финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения территории или государственной границы Украины.

Как говорится в сообщении регионального отдела СБУ, Карякин через свой телеграм-канал собрал сотни миллионов рублей пожертвований в помощь российской армии.

35-летний Карякин — призёр ряда международных турниров. Родившийся в Симферополе шахматист до 2009 года выступал за Украину, а потом переехал в Москву и получил российское гражданство.

Он публично выступал в поддержку аннексии Крыма и полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году его дисквалифицировала комиссия ФИДЕ, после отбытия срока он отказался выступать на турнирах под нейтральным флагом. Пик его формы пришёлся на 2010-2014 годы.