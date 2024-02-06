Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отказал 45-му президенту США Дональду Трампу в иммунитете от уголовного преследования по делу о попытке отменить итоги президентских выборов в 2020 году. Суд постановил, что после завершения полномочий Трамп стал обычным гражданином с общедоступными способами защиты от уголовного преследования.

"В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, – приводит решение судей Голос Америки. – Но никакой иммунитет исполнительной власти, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, более не защищает его от этого обвинения".

Адвокаты Трампа утверждают, что бывшие президенты имеют право на широкую правовую защиту и не могут быть подвергнуты уголовному преследованию за служебные действия, если только Палата представителей не объявит им импичмент, а Сенат не отстранит их от должности.

В решение коллегии из трёх судей отмечается, что абсолютной иммунитет поставил бы президента выше всех ветвей власти, что опасно для конституционной системы власти.

Обвинительное заключение, вынесенное специальным прокурором Джеком Смитом, обвиняет Трампа в использовании ложных утверждений о фальсификации результатов голосования для оказания давления с целью помешать сертификации результатов выборов. Это одно из четырёх уголовных дел, возбужденных против Трампа.

Вопрос об иммунитете никогда не решался в судах, так как Трамп стал первым за 250-летнию историю Соединённых Штатов президентом, которому были предъявлены обвинения по уголовному делу, — отмечает The New York Times.

Газета The Washington Post пишет, что решение суда в округе Колумбия не является обязательным в любой другой юрисдикции, где Трампа обвиняют в преступлении.

Трамп не признаёт себя виновным. Он обвиняет прокуроров в политически мотивированной попытке нанести ущерб его предвыборной кампании. Политик почти наверняка будет кандидатом на президентский пост от Республиканской партии в ноябре.