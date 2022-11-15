Суд в Якутске оштрафовал журналиста за слово "фронт"

Якутский городской суд оштрафовал заместителя главного редактора издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Ефремов произнёс слово "фронт" в эфире телеканала "Дождь". Об этом сообщает издание "7x7" со ссылкой на постановление суда.
Согласно судебному решению, 25 сентября Ефремов комментировал митинг против мобилизации в Якутске и использовал фразу "женщину же на фронт не отправишь".
По мнению судьи, слово "фронт" применимо к конфликту, обозначаемому словом "война", а значит, дискредитирует действия российских войск в Украине. Минобороны настаивает, что российская армия участвует в "спецоперации", мобилизованные отправляются на "линию соприкосновения", а из оккупированных украинских территорий "осуществляется перегруппировка" войск.
После вторжения в Украину российские власти под угрозой наказания обязали использовать в публичных выступлениях эвфемизмы Минобороны.
- Статья о дискредитации российской армии появилась в административном кодексе России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- По данным "Медиазоны", по статье о дискредитации заведено уже более пяти тысяч дел.
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