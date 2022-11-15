Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Якутске оштрафовал журналиста за слово "фронт"

Протест против мобилизации на фронт в Якутске, сентябрь 2022 года

Якутский городской суд оштрафовал заместителя главного редактора издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Ефремов произнёс слово "фронт" в эфире телеканала "Дождь". Об этом сообщает издание "7x7" со ссылкой на постановление суда.

Согласно судебному решению, 25 сентября Ефремов комментировал митинг против мобилизации в Якутске и использовал фразу "женщину же на фронт не отправишь".

По мнению судьи, слово "фронт" применимо к конфликту, обозначаемому словом "война", а значит, дискредитирует действия российских войск в Украине. Минобороны настаивает, что российская армия участвует в "спецоперации", мобилизованные отправляются на "линию соприкосновения", а из оккупированных украинских территорий "осуществляется перегруппировка" войск.

После вторжения в Украину российские власти под угрозой наказания обязали использовать в публичных выступлениях эвфемизмы Минобороны.

  • Статья о дискредитации российской армии появилась в административном кодексе России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • По данным "Медиазоны", по статье о дискредитации заведено уже более пяти тысяч дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG