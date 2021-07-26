Суд в Якутске отправил шамана Габышева на принудительное лечение

Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева, получившего известность своим походом в Москву с целью "изгнать Путина", на принудительное лечение по делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме. Об этом Сибирь. Реалии сообщил адвокат Алексей Прянишников.
По словам Прянишникова, срок принудительного лечения не определен. В ходе лечения над Габышевым будет осуществляться "интенсивное наблюдение". Защита Габышева будет обжаловать решение суда. "Как правило, когда назначают принудительное лечение, люди проводят в больнице не менее 2,5-3 лет. Как в будет в нашем случае, я не могу сказать, но практика показывает, что срок бывает именно такой", - отметил адвокат.
Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей.
- Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января для очередной принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД Якутии. В итоге Александра Габышева незаконно задержали с причинением вреда здоровью (рана теменной области головы), отмечают адвокаты. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
- 26 мая суд Якутска отказал защите шамана, которая требовала признать незаконной принудительную госпитализацию подзащитного. Адвокаты отмечали, что при осмотре Габышева врачебная комиссия допустила многочисленные нарушения: медики осмотрели пациента по видео через мессенджер, не идентифицировав его личность через специальную систему.
- В июле Габышеву стало плохо во время судебного заседания. Подсудимый жаловался на постоянную слабость, головокружения и сонливость, а также сообщил об увеличении количества неизвестных препаратов, которые его заставляют принимать. Родственники шамана жаловались в прокуратуру и Минздрав региона, отмечая ухудшение его здоровья, но получили формальные ответы.
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