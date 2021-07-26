Суд в Якутске отправил шамана Габышева на принудительное лечение

Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева, получившего известность своим походом в Москву с целью "изгнать Путина", на принудительное лечение по делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме. Об этом Сибирь. Реалии сообщил адвокат Алексей Прянишников.

По словам Прянишникова, срок принудительного лечения не определен. В ходе лечения над Габышевым будет осуществляться "интенсивное наблюдение". Защита Габышева будет обжаловать решение суда. "Как правило, когда назначают принудительное лечение, люди проводят в больнице не менее 2,5-3 лет. Как в будет в нашем случае, я не могу сказать, но практика показывает, что срок бывает именно такой", - отметил адвокат.

Пока решение суда не вступило в силу, Габышев будет находиться под стражей.

Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.

В конце января для очередной принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД Якутии. В итоге Александра Габышева незаконно задержали с причинением вреда здоровью (рана теменной области головы), отмечают адвокаты. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.

26 мая суд Якутска отказал защите шамана, которая требовала признать незаконной принудительную госпитализацию подзащитного. Адвокаты отмечали, что при осмотре Габышева врачебная комиссия допустила многочисленные нарушения: медики осмотрели пациента по видео через мессенджер, не идентифицировав его личность через специальную систему.

В июле Габышеву стало плохо во время судебного заседания. Подсудимый жаловался на постоянную слабость, головокружения и сонливость, а также сообщил об увеличении количества неизвестных препаратов, которые его заставляют принимать. Родственники шамана жаловались в прокуратуру и Минздрав региона, отмечая ухудшение его здоровья, но получили формальные ответы.