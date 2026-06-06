Суд в Йошкар‑Оле отправил в СИЗО журналиста из-за слов о Дудаеве

Йошкар-Олинский городской суд в республике Марий Эл избрал арест в виде меры пресечения для журналиста Алексея Серёгина. Об этом сообщает издание "7х7" со ссылкой на источник.

Ранее ряд СМИ, в том числе Кавказ.Реалии, сообщили о задержании Серёгина и возбуждении против него дела об оправдании терроризма. Дело связано с комментарием двухлетней давности о ныне покойном первом президенте самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия Джохаре Дудаеве, якобы "оправдывающем незаконные вооруженные формирования в Чечне в 1990-х годах".

Сообщение было опубликовано в чате канала политтехнолога Алексея Рощина. Как выяснил Центр "Сова", Серёгин высказывался в этом чате на тему Дудаева в сентябре 2024 года. В частности, журналист писал, что ответственность за боевые действия в Чечне лежит на Борисе Ельцине и что Дудаев ещё до начала вооруженного конфликта в 1994 году был готов к переговорам.

"Силовики задержали Серёгина на остановке 4 июня, изъяли телефон и с разбитой головой привели домой для обыска", – сообщил источник "7х7". После обыска в квартире Серёгина увезли в Следственный комитет на допрос и задержали на 48 часов. Адвокаты, к которым обратились его близкие, отказываются его защищать, отметили журналисты.

В ноябре 2025 года Idel.Реалии подробно рассказывали историю Алексея Серёгина. С 2017 года журналист ведёт телеграм-канал "В Марий Эл ничего не будет", в котором освещает самые разнообразные темы из жизни республики, в том числе коррупционные дела, репрессии против активистов, нарушения на выборах, экологические проблемы. Он также регулярно публиковал сообщения о погибших на войне против Украины уроженцах Марий Эл.

"Это единственный журналист в республике, который и медийно, и общественно активен", – рассказывал на условиях анонимности собеседник Idel.Реалии.

За свою журналистскую и общественную деятельность Алексей Серёгин в течение последних лет неоднократно подвергался репрессиям. В 2024 году Минюст признал журналиста "иностранным агентом".