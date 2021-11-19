Суд Владивостока арестовал обвинённого в растлении оппозиционного депутата

Фрунзенский суд во Владивостоке в пятницу арестовал депутата Заксобрания края от КПРФ Артёма Самонова, обвиненного в преступлении "против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", на два месяца. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил помощник депутата Юрий Кучин. Активисты Приморья уверены, что Самсонову мстят за жалобы и заявления в полицию по поводу фальсификации на выборах в Госдуму.

Самсонов был задержан 17 ноября. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с возможностью продления, сообщил Кучин. Решение должны были принять ещё 18 ноября, но во время заседания Самсонову стало плохо. По словам адвоката Алексея Клецкина, конвой отказался передать ему лекарства от астмы и кардиозаболевания, которые Самсонов должен принимать регулярно. Его госпитализировали. Суд возобновили сегодня, 19 ноября.

Адвокат Алексей Клецкин сообщает о том, что решение о мере пресечения защита депутата намерена оспорить.

Депутаты думы Владивостока и Заксобрания края накануне собрали три десятка подписей в поддержку Самсонова. У здания суда, а потом и больницы, куда госпитализировали Самсонова, собрались десятки его сторонников. Также активисты и жители Приморья принесли около 20 личных поручительств за него - они уверены в его невиновности и считают, что обвинение Самсонова связано с победой оппозиционных кандидатов на сентябрьских выборах.

В день задержания 17 ноября Самсонов объявил голодовку в знак протеста против "незаконного задержания" и "ложного обвинения".

Полиция задержала Самсонова 17 ноября, когда он ехал в Хабаровск. Депутата задержали бойцы СОБРа, когда машина остановилась у автозаправки. В его квартире прошли обыски.

В тот же день Следственный комитет края сообщил о возбуждении против Самсонова уголовного дело по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении.

По словам помощника и адвоката депутата, преследование Самсонова связано с доносом на него жительницы Владивостока, которая ранее обвиняла депутата в том, что он якобы "призывал к поддержке Навального и свержению власти насильственным путем". Она заявила, что Самсонов три года назад в общественном месте якобы показывал фаллоимитатор. По словам заявительницы, которая проходит по делу как свидетель, это происходило на глазах несовершеннолетнего сына её сожителя.

Самсонов обвинения отрицает, утверждает, что с несовершеннолетним даже не знаком и готов подтвердить это на полиграфе. Он также требует проверить на полиграфе показания свидетелей.

Артём Самсонов – депутат Законодательного собрания края от КПРФ пятого, шестого и текущего, седьмого, созывов. В сентябре 2021 года он участвовал в выборах в Госдуму, в своём округе занял второе место. По итогам выборов представители КПРФ (в том числе Самсонов) заявили в полицию о фальсификации результатов выборов депутатов краевого Законодательного собрания на одном из участков в Уссурийске. Манипуляции со стороны одного из членов избирательной комиссии позволили кандидату от "Единой России" победить с перевесом в восемь голосов, заявили члены приморского избиркома с правом совещательного голоса от КПРФ.