Суд впервые лишил гражданства РФ мигрантов, не вставших на воинский учёт

Суд в Челябинске впервые в России принял решение о прекращении российского гражданства двух братьев-мигрантов за уклонение от воинского учета. Теперь они должны покинуть Россию, или же будут депортированы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

В МВД уточнили, что решение о лишении гражданства приняли в отношении "двух молодых людей 21 и 24 лет". По данным ведомства, при подаче заявления на получение российского паспорта они предоставили ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность.



При приобретении российского гражданства необходимо в течение 14 дней явиться в военкомат для постановки на воинский учёт.

Накануне московское управление Следственного комитета попросило МВД лишить приобретенного российского гражданства семерых осужденных за различные преступления, в том числе за уклонение от военной службы.