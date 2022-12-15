Суд впервые назначил штраф "иноагенту" за буквы маркировки

Ярославский блогер Андрей Алексеев, внесенный в конце декабря прошлого года в реестр "иностранных агентов", оштрафован на 10 тысяч рублей за недостаточно большой шрифт маркировки. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Согласно требованиям Роскомнадзора, шрифт "иноагентской плашки" должен быть в два раза больше шрифта сообщения. Однако во "ВКонтакте", где блогер разместил свой материал прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных. Претензии к публикациям блогера в середине октября высказала районная прокуратура.



Ведомство заявило, что 1 апреля блогер не сопроводил видеозапись, размещенную в соцсети "ВКонтакте", иноагентской маркировкой. Кроме того, размер заглавных букв плашки к аудиозаписи, размещенной 12 мая, не соответствовал требованиям Роскомнадзора к шрифту сообщения.

На суде Алексеев сказал, что в первом случае сразу добавил маркировку об иноагентах к описанию видеозаписи после жалобы прокуратуры. Во втором случае, он пояснил, что написал уведомление при помощи клавиши Caps Lock, которая меняет строчные буквы на прописные. Технический инструментарий социальной сети "ВКонтакте" не позволяет при осуществлении публикации изменить размер шрифта, заявил блогер в суде.

Однако сотрудники экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по Ярославской области пришли к выводу, что во "ВКонтакте" прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных. "Эксперт Кузьмин с линейкой измерял соотношение этих самых шрифтов и пришел к выводу, что соотношение у нас какого-то лешего 1:1", — написал Алексеев в своем телеграм-канале.



Суд признал его виновным в нарушении требований к обязательной маркировке об иноагентах и назначил штраф. Вчера решение вступило в силу.

Это первый известный случай привлечения иностранного агента за недостаточный размер шрифта маркировки, сообщил “Коммерсанту ” глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По мнению юристов, возникновение прецедента говорит о проблеме качества законов, регулирующих деятельность иностранных агентов. Человек пытался исполнить закон, но недостаточная точность формулировок не позволила ему это сделать, считает юрист фонда "Общественный вердикт" Елена Першакова .