Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд выдворил из России блогера, имитировавшего секс у собора у Кремля

Суд в Москве постановил выдворить из России блогера Руслана Бобиева, имитировавшего в своём инстаграме секс на Васильевском спуске в центре Москве. Его подруга Анастасия Чистова арестована на 10 суток. Их обвинили в неповиновении полиции.

Бобиев – гражданин Таджикистана. В конце сентября он выложил в своём Инстаграме фотографию с Чистовой, где она стояла перед ним на коленях в куртке с надписью "полиция", имитируя оральный секс. В кадр попал православный собор Покрова Пресвятой Богородицы, более известный как храм Василия Блаженного.

30 сентября МВД распространило видеозапись, где Бобиев извиняется за фотографию. "Я фоткался возле храма, я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду, клянусь", — сказал он на записи.

Перед выдворением блогер должен будет провести 10 суток под арестом. Его инстаграм заблокирован.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG