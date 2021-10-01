Суд выдворил из России блогера, имитировавшего секс у собора у Кремля

Суд в Москве постановил выдворить из России блогера Руслана Бобиева, имитировавшего в своём инстаграме секс на Васильевском спуске в центре Москве. Его подруга Анастасия Чистова арестована на 10 суток. Их обвинили в неповиновении полиции.

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Бобиев – гражданин Таджикистана. В конце сентября он выложил в своём Инстаграме фотографию с Чистовой, где она стояла перед ним на коленях в куртке с надписью "полиция", имитируя оральный секс. В кадр попал православный собор Покрова Пресвятой Богородицы, более известный как храм Василия Блаженного.

30 сентября МВД распространило видеозапись, где Бобиев извиняется за фотографию. "Я фоткался возле храма, я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду, клянусь", — сказал он на записи.

Перед выдворением блогер должен будет провести 10 суток под арестом. Его инстаграм заблокирован.