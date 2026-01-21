Суд вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве генерала Кириллова

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерала Игоря Кириллова и его помощника. Ему также назначили штраф в один миллион рублей, сообщает РБК.

Уроженца Азербайджана Роберта Сафаряна приговорили к 25 годам колонии строгого режима, двух уроженцев Ингушетии Батухана Точиева и Рамазана Падиева – к 22 и 18 годам соответственно и штрафу в размере 200 тысяч рублей каждого.

В зависимости от роли каждого им вменили организацию и участие в террористическом сообществе, подготовку теракта, незаконный оборот взрывчатки и изготовление взрывного устройства.

Следствие утверждает, что Курбонова завербовали украинские спецслужбы, обещав заплатить 100 тысяч долларов. Он разместил бомбу на самокате, припаркованном у подъезда дома, где жил генерал Кириллов, а также арендовал машину каршеринга, где установил камеру наблюдения. После того как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было приведено в действие. Сафарян, по версии следствия, передал Курбонов бомбу, а Точиев и Падиев обеспечили Курбонова квартирой.

Ахмаджон Курбонов, по данным РБК, признал вину. Другие обвиняемые настаивали на том, что не знали о планах Курбонова. Точиев и Падиев в суде сообщили, что занимались исключительно сдачей в аренду квартиры, а Сафаряну, по его словам, не было известно о содержимом переданной посылки.

Украинские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах писали, что взрыв, в результате которого погиб генерал, был организован Службой безопасности Украины (СБУ). "Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных", – приводит "Украинская правда" слова своего собеседника.

За день до гибели Кириллова СБУ заочно выдвинула в его адрес подозрения в совершении преступлений. По данным ведомства, генерал-лейтенант ответственен за применение химоружия против украинских военнослужащих.