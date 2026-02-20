Суд вынес приговоры по делу о фортификациях в под Курском

Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищении почти 153 миллионов рублейпри строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной. Все подсудимые признаны виновными по делу о хищении в особо крупном размере, совершённом организованной группой лиц.

Срок они будут отбывать в колонии общего режима. Бывшего главу "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина суд приговорил к девяти годам. Заместитель Лукина Владимир Грабин получил восемь лет колонии общего режима. Другой бывший заместитель, Дмитрий Спиридонов, приговорён к семи годам лишения свободы.

Глава компании "КТК Сервис", выступавшей подрядчиком строительства фортификаций, Андрей Воловиков получил восемь с половиной лет колонии.

В конце 2025 года, по этому же делу был осуждён бывший депутат Курской области Максим Васильев. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Васильев признал вину.

Как уточнили в Генпрокуратуре, с декабря 2022 года по январь 2023 года Лукин совместно с Грабиным и Спиридоновым обеспечил заключение договора подряда и дополнительных соглашений на строительство опорных пунктов в Глушковском районе Курской области с "КТК-сервис", возглавляемым Воловиковым. При этом подрядчик фактически не вёл финансово-хозяйственную деятельность, работы были не выполнены либо выполнены некачественно, а бюджетные средства – похищены.

Первый приговор по делу был вынесен осенью 2025 года. Глава строительной компании "Сиэми" Виталий Синьговский получил четыре года колонии. Синьговского признали виновным в присвоении и растрате более 150 миллионов рублей, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Срок назначен с учётом досудебного соглашения обвиняемого.

По этому же делу обвиняемыми проходят депутат Максим Васильев, бывший губернатор Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов.

В показаниях обвиняемых упоминался также Роман Старовойт — бывший губернатор региона и министр транспорта. 7 июля 2025 года, в день своей отставки, он покончил с собой.

Масштабные хищения при строительстве фортификационных сооружений были выявлены также в Белгородской области.

Украинские военные в августе 2024 года прорвались в Курскую область и более полугода удерживали там значительные территории. Также предпринимались попытки прорыва в Белгородскую область, но там вглубь российской территории украинские войска не заходили.

