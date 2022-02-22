В Новосибирске суд взыскал ₽3 млн за работу МВД на протестной акции

Октябрьский районный суд Новосибирска взыскал более трёх миллионов рублей с депутата городского совета Антона Картавина и видеоблогера Тимура Ханова за работу правоохранительных органов на акции 31 января 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Апология".

Картавин и Ханов заявили, что будут оспаривать решение суда. Ни депутат, ни блогер на самой акции не присутствовали. Ранее суд арестовал их на 7 и 10 суток, как организаторов несанкционированного митинга. Поводом для ареста Ханова стало то, что он записал ролик с призывом не ходить на митинг.

Утоняется, что суд взыскал более трёх миллионов рублей за сверхурочную работу полицейских и 13 тысяч рублей расходов на топливо. Ранее в Новосибирске полиция по итогам акции 23 января 2021 года подала судебный иск к оппозиционерам Елене Носковец, Даниилу Маркелову, Сергею Бойко, Аркадию Янковскому, Наталье Поздняковой, Вячеславу Якименко и Кириллу Левченко. МВД требует от них чуть больше 2 миллионов 800 тысяч рублей.