Арбитражный суд Москвы взыскал по иску регулятора 71,2 миллиарда рублей с бывшего владельца и бывшего председателя правления Бинбанка – Микаила Шишханова и Александра Лукина.

Бинбанк был одним из крупнейших банков России, занимая 12-е место по размеру активов и 8-е – по объему вкладов физических лиц. Однако в 2017 году организация обратилась к Центробанку с просьбой о спасении. Регулятор стал собственником кредитной организации, докапитализировав её на 57 миллиардов рублей.

В 2016–2017 годах Центробанк закрыл или санировал (фактически купив) более 100 банков. Одной из причин называли экономический спад на фоне введённых против России санкций за аннексию Крыма и войну в Украине.