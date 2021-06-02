Суд взыскал с "ЛУКОЙЛ-Коми" 6 млн рублей из-за разлива нефти

Арбитражный суд Коми взыскал с компании "ЛУКОЙЛ-Коми" почти 6 миллионов рублей компенсации ущерба из-за разлива нефтепродуктов под Ухтой в 2019 году. На материалы суда обратил внимание "Интерфакс".

В материалах суда говорится, что 18 мая 2019 года сотрудникам Росприроднадзора стало известно о разливе нефтесодержащей жидкости на скважине №6 "ЛУКОЙЛ-Коми" под Ухтой. Нефтепродукты частично попали на прилегающую территорию.

Площадь загрязнения составила 1600 квадратных метров. Росприроднадзор оценил ущерб более чем в 6 миллионов рублей. Компания не стала его возмещать, поэтому региональное управление ведомства обратилось с иском в суд. Арбитражный суд учёл понесенные "ЛУКОЙЛ-Коми" затраты на рекультивацию земель в размере 477 тысяч рублей.