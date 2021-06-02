Суд взыскал с "ЛУКОЙЛ-Коми" 6 млн рублей из-за разлива нефти

Арбитражный суд Коми взыскал с компании "ЛУКОЙЛ-Коми" почти 6 миллионов рублей компенсации ущерба из-за разлива нефтепродуктов под Ухтой в 2019 году. На материалы суда обратил внимание "Интерфакс".
В материалах суда говорится, что 18 мая 2019 года сотрудникам Росприроднадзора стало известно о разливе нефтесодержащей жидкости на скважине №6 "ЛУКОЙЛ-Коми" под Ухтой. Нефтепродукты частично попали на прилегающую территорию.
Площадь загрязнения составила 1600 квадратных метров. Росприроднадзор оценил ущерб более чем в 6 миллионов рублей. Компания не стала его возмещать, поэтому региональное управление ведомства обратилось с иском в суд. Арбитражный суд учёл понесенные "ЛУКОЙЛ-Коми" затраты на рекультивацию земель в размере 477 тысяч рублей.
- "ЛУКОЙЛ-Коми" – дочерняя компания ПАО "ЛУКОЙЛ", зарегистрированная 12 апреля 2001 года. Компания – один из крупнейших недропользователей Северо-Запада России. Она работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Коми и Ненецкого автономного округа.
- В мае 2021 года режим чрезвычайной ситуации объявили в трех районах Республики Коми. Из-за аварии на нефтепроводе компании "Лукойл" в Ненецком автономном округе нефтеразлив затронул Усинский, Ижемский и Усть-Цилемский районы. В результате несколько тысяч местных жителей остались без питьевой воды и речной рыбы.
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