Суд взыскал с военного 14 млн рублей за разбитый ЗРК "Панцирь"

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал почти 14 миллионов рублей с российского военного, который разбил боевую машину о железнодорожный мост. Иск против военного с требованием возместить ущерб подало Минобороны России – суд удовлетворил его в полном объеме. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Командира зенитной ракетно-артиллерийской батареи также оштрафовали на 50 тысяч рублей по уголовной статье об уничтожении или повреждении военного имущества по неосторожности. По данным "Фонтанки", речь идет о зенитно-ракетном комплексе "Панцирь-С".

Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2023 года. Как отмечает издание, ответственный за машину капитан забыл сложить автономный оптический пост и не смог из-за этого проехать под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе.

Согласно сообщению пресс-службы судов Санкт-Петербурга, суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у военного малолетнего ребенка и матери с инвалидностью, раскаяние подсудимого, а также то, что он проходил службу в Сирии и Африке, участвовал в войне в Украине.