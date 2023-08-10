Суд закрыл дело о дискредитации армии против 82-летнего писателя

Пермский суд закрыл административное дело о дискредитации российской армии, возбуждённое против 82-летнего писателя Александра Никонова. Решение вынес судья Индустриального районного суда Олег Мокрушин.

Административный протокол в отношении Никонова был составлен по заявлению подростка, с которым писатель заговорил на улице о российском вторжении в Украину. Он посоветовал незнакомому молодому человеку не ехать на войну и "послушать оппозиционеров, которые говорят правду".

Адвокат Никонова Артём Файзулин, выступая в суде, заявлял, что разговор тет-а-тет между его подзащитным и подростком нельзя считать публичной дискредитацией армии. Кроме того, сотрудница полиции, оформлявшая протокол, позже внесла в него дополнение без участия Никонова, что строго запрещено законом.

"Что из этого сработало - неясно", - прокомментировал оправдательное решение Файзулин, поблагодарив за него судью Мокрушина.