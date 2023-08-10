Суд закрыл дело о дискредитации армии против 82-летнего писателя

Пермский суд закрыл административное дело о дискредитации российской армии, возбуждённое против 82-летнего писателя Александра Никонова. Решение вынес судья Индустриального районного суда Олег Мокрушин.
Административный протокол в отношении Никонова был составлен по заявлению подростка, с которым писатель заговорил на улице о российском вторжении в Украину. Он посоветовал незнакомому молодому человеку не ехать на войну и "послушать оппозиционеров, которые говорят правду".
Адвокат Никонова Артём Файзулин, выступая в суде, заявлял, что разговор тет-а-тет между его подзащитным и подростком нельзя считать публичной дискредитацией армии. Кроме того, сотрудница полиции, оформлявшая протокол, позже внесла в него дополнение без участия Никонова, что строго запрещено законом.
"Что из этого сработало - неясно", - прокомментировал оправдательное решение Файзулин, поблагодарив за него судью Мокрушина.
- В марте 2022 года - сразу после начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину - в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации включили статьи об ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил в целях защиты интересов" страны. По административной статье нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей, при повторной "дискредитации" он вырастает до 100 тысяч рублей. Если будут составлены ещё протоколы по этой статье, следователи могут возбудить уголовное дело - в этом случае наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным правозащитников, по уголовной статье о дискредитации армии обвиняют уже больше восьмидесяти человек.
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