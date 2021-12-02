Суд заменил Любови Соболь условное наказание на реальное

Суд в Москве заменил Любови Соболь условное наказание на реальные исправительные работы по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

В апреле суд назначил соратнице Алексея Навального год исправительных работы условно с обязательством ежемесячно отмечаться в полиции. В ноябре ФСИН потребовала отменить решение и ужесточить наказание "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", заявили в суде.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Навального, участвовал в отравлении политика и является сотрудником ФСБ. Соболь якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходил ни свидетелем, ни потерпевшим.

Летом Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу", о якобы подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений из-за постов о митинге 23 января в поддержку Навального. Согласно решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России, сама она её не комментировала. Недавно в интервью телеканалу "Настоящее Время" Соболь сказала, что сменила местонахождение на чуть менее опасное. В октябре этого года российские власти объявили Любовь Соболь в розыск.