Суд заочно арестовал бывшего советника Рогозина по делу о хищении

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу департамента организации капитального строительства Роскосмоса Владимира Мешкова по делу о хищении 600 миллионов рублей. Они были выделены из бюджета на реконструкцию испытательного оборудования для ракетных двигателей. Следствие считает, что 41-летний чиновник скрылся за границей, пишет газета "Коммерсантъ".

Мешкова обвиняют в особо крупном мошенничестве, по этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено ещё в 2019 году. По оценке прокуратуры, всего были похищены миллиард из 3,2 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Мешков, пишет газета, уволился из Роскосмоса за два месяца до возбуждения дела, в это время он занимал должность советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В марте 2019 года он занял должность замначальника департамента аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

В 2021 году, когда им стал интересоваться Следственный комитет, Мешков уволился и скрылся, пишет "Коммерсантъ". Следствие не сообщило, в какой стране он может находиться.