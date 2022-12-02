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Суд заочно арестовал двух бывших координаторов штабов Навального

Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывших координаторов штабов Алексея Навального в двух сибирских регионах. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Станислава Калиниченко, возглавлявшего штаб в Кемерове, и бывшего главу иркутского штаба Сергея Беспалова обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества. Таким сообществом ранее были признаны штабы Навального.

Ходатайства об аресте поступили в суд 1 декабря. Ранее обоих координаторов объявили в розыск и внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, - сообщает Сибирь.Реалии. Они покинули Россию.

Уголовные дела по обвинению в организации или деятельности экстремистского сообщества ранее возбудили против самого Навального, который находится в колонии строгого режима, будучи осуждённым по другим делам, и его соратников, многие из которых эмигрировали. В СИЗО по этому делу находится бывший координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева.

В Якутске суд в пятницу назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему координатору штаба Навального в столице Якутии Анатолию Ноговицыну по уголовному делу о повторной дискредитации армии. Об этом Сибирь.Реалии сообщил представитель команды Ноговицына.

Согласно решению суда, политику нельзя покидать жилье с 20 часов до 7 часов утра следующих суток, находиться в местах массового скопления граждан, общаться со свидетелями, пользоваться почтой, а также телефонной связью и интернетом, кроме вызова экстренных служб, переговоров с судом и защитником.

Ноговицын сейчас является главой регионального отделения "Яблоко". Дело против него возбудили за видеообращение против мобилизации.

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