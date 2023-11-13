Суд запретил главреду "Современной Калмыкии" издавать газету

В Элисте суд запретил в течение двух лет издавать газету и публиковать материалы в интернете главному редактору издания "Современная Калмыкия" Валерию Бадмаеву, признав его виновным в повторной дискредитации российской армии. Кроме того, Бадмаева приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, передаёт "Кавказкий узел".

Поводом для возбуждения уголовного дела против главного редактора стал репост ролика на его странице в социальной сети "ВКонтакте", в котором украинский военный рассказывает о применении российской армии фосфорных бомб во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе.

При этом экспертиза не нашла в видеозаписи признаков дискредитации армии, а прокуратура дважды отказывалась утверждать обвинительное заключение. Тем не менее, дело всё же поступило в суд.

Во время процесса обвинение запрашивало для Бадмаева три года колонии-поселения.