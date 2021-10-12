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Судебная, адвокатская, банковская, коммерческая. Зачем нужны служебные и профессиональные тайны

Судебная, адвокатская, банковская, коммерческая. Зачем нужны служебные и профессиональные тайны
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Судебная, адвокатская, банковская, коммерческая. Зачем нужны служебные и профессиональные тайны

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Можно ли судье выходить на обед, если он начал писать приговор, а оперативникам - обыскивать адвокатов. Почему в банке не скажут, куда мошенники перевели все деньги с вашего счета. Что будет сотруднику, который разболтал коммерческую тайну и при чем здесь Александр II.

Можно ли судье выходить на обед, если он начал писать приговор, а оперативникам - обыскивать адвокатов. Почему в банке не скажут, куда мошенники перевели все деньги с вашего счета. Что будет сотруднику, который разболтал коммерческую тайну и при чем здесь Александр II.

В подкасте участвуют:
адвокат Борис Золотухин,
адвокат Анна Ставицкая,
адвокат, руководитель бюро адвокатов “Де-юре” Никита Филиппов

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