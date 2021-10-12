Показать больше Свернуть

Можно ли судье выходить на обед, если он начал писать приговор, а оперативникам - обыскивать адвокатов. Почему в банке не скажут, куда мошенники перевели все деньги с вашего счета. Что будет сотруднику, который разболтал коммерческую тайну и при чем здесь Александр II.



В подкасте участвуют:

адвокат Борис Золотухин,

адвокат Анна Ставицкая,

адвокат, руководитель бюро адвокатов “Де-юре” Никита Филиппов



