Можно ли судье выходить на обед, если он начал писать приговор, а оперативникам - обыскивать адвокатов. Почему в банке не скажут, куда мошенники перевели все деньги с вашего счета. Что будет сотруднику, который разболтал коммерческую тайну и при чем здесь Александр II.
В подкасте участвуют:
адвокат Борис Золотухин,
адвокат Анна Ставицкая,
адвокат, руководитель бюро адвокатов “Де-юре” Никита Филиппов
В подкасте участвуют:
адвокат Борис Золотухин,
адвокат Анна Ставицкая,
адвокат, руководитель бюро адвокатов “Де-юре” Никита Филиппов