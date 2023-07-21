Судебный процесс над Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024

Судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа о недопустимом обращении с секретными документами начнется 20 мая следующего года. Решение было вынесено в пятницу окружным судьей США Эйлин Кэннон, которая заседает в Форт-Пирсе, штат Флорида.

Адвокаты Трампа противились назначению даты и заявили, что любой судебный процесс должен состояться после президентских выборов в США в ноябре 2024 года, сообщило агентство Reuters.

Представитель Трампа заявил, что график судебного разбирательства "позволяет президенту Трампу и его команде юристов продолжать борьбу" против расследования уголовного дела. Представитель офиса специального прокурора США Джека Смита отказался от комментариев.

8 июня Трампу было предъявлено обвинение в том, что он незаконно хранил документы, содержащие сведения о национальной безопасности, когда покидал свой пост, и лгал чиновникам, которые пытались их вернуть. Он не признал себя виновным.

Федеральная прокуратура попросила судью назначить заседание на декабрь.

Дональд Трамп должен предстать перед судом на Манхэттене 25 марта по нескольким пунктам обвинения в том, что он фальсифицировал деловые документы, пытаясь скрыть выплату порнозвезе за молчание.

Во вторник он сказал, что получил письмо с извещением, что является объектом расследования большого жюри в связи с попытками отменить его поражение на президентских выборах 2020 года.