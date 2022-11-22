Судимый за двойное убийство боец "ЧВК Вагнера" получил орден Мужества 

Судимый за двойное убийство боец частной военной компании "Вагнер" Константин Киселёв получил орден Мужества и звание командира, сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на источники, связанные с исправительной колонией №6 в республике Марий Эл, где Киселёв отбывал наказание.

По данным "Важных историй", орден Кисилёву вручил лично один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Ранее СМИ публиковали видео, на котором Пригожин вербует заключённых колонии №6. Именно тогда, в первой половине сентября, Константин Киселёв записался в "ЧВК Вагнера". Позже, уже оказавшись в районе боевых действий на территории Украины, он рассказал жене, что из пятнадцати человек из его группы живым остался только он один.

В сентябре 2017 года Константин Киселёв был осуждён на девять с половиной лет лишения свободы по обвинениям в убийстве и причинении смерти по неосторожности. В приговоре сказано, что годом ранее подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в гости к своей знакомой и, в результате возникшей ссоры, нанёс ей не менее 29 ножевых ранений, а также "непреднамеренно" задушил её подругу.