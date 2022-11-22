Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Судимый за двойное убийство боец "ЧВК Вагнера" получил орден Мужества 

Орден Мужества

Судимый за двойное убийство боец частной военной компании "Вагнер" Константин Киселёв получил орден Мужества и звание командира, сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на источники, связанные с исправительной колонией №6 в республике Марий Эл, где Киселёв отбывал наказание.

По данным "Важных историй", орден Кисилёву вручил лично один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Ранее СМИ публиковали видео, на котором Пригожин вербует заключённых колонии №6. Именно тогда, в первой половине сентября, Константин Киселёв записался в "ЧВК Вагнера". Позже, уже оказавшись в районе боевых действий на территории Украины, он рассказал жене, что из пятнадцати человек из его группы живым остался только он один.

В сентябре 2017 года Константин Киселёв был осуждён на девять с половиной лет лишения свободы по обвинениям в убийстве и причинении смерти по неосторожности. В приговоре сказано, что годом ранее подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в гости к своей знакомой и, в результате возникшей ссоры, нанёс ей не менее 29 ножевых ранений, а также "непреднамеренно" задушил её подругу.

  • Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера", одним из создателей и спонсоров которой бизнесмен Евгений Пригожин, начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. Таким образом ЧВК завербовала, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG